Um relatório médico mostra que muitos dos prisioneiros políticos no reino são vítimas de choques elétricos, chicotadas, espancamentos e outras formas de tortura.

Feridas abertas, queimaduras, má nutrição e hematomas. É este o estado de muitos dos prisioneiros políticos na Arábia Saudita, de acordo com um relatório médico que deveria ser do conhecimento apenas do líder do país, o rei Salman, mas que foi divulgado pelo jornal The Guardian.



Este documento aparentemente confirma a suspeita de que os prisioneiros políticos sauditas são alvos de maus tratos enquanto estão encarcerados. O governo saudita sempre negou todas estas acusações. O relatório em causa terá sido encomendado por Salman e teve em conta 60 dos prisioneiros políticos do regime, muitos dos quais são mulheres.



De acordo com o jornal britânico, Salman ainda não recebeu o dito documento que sugere ainda que os prisioneiros que estejam com a saúde mais degradada sejam libertados e que seja concedido um idulto a todos os prisioneiros de natureza política.



Os relatos presentes no documento coincidem com os rumores que circulavam de torturas aplicadas a prisioneiros políticos nas prisões sauditas. As feridas de alguns dos prisioneiros descritas nos relatórios são coincidentes com as consequências de choques elétricos. Havia também relatos de que, para além de eletrocutadas, muitas ativistas pelos direitos das mulheres eram também chicotads enquanto estavam detidas.



O The Guardian elencou algumas das descrições dos pacientes examinadis. "Feridas no peito e ao fundo das costas", "perda de peso significativa com vómito constante e com presença de sangue", "o paciente tem dificuldades a andar devido a uma série de feridas visíveis que tem nas pernas", "má nutrição e pele extremamente seca", "o paciente exibe diversas queimaduras pelo corpo. Feridas antigas não sararam completamente devido a negligência médica".



O The Guardian tentou obter declarações por parte da família real ao documento, mas todos os representantes se negaram a responder a quaisquer perguntas sobre o relatório médico.



A imagem maculada do príncipe herdeiro



Nas últimas semanas, o rei Salman tem tentado emendar a imagem externa do reino que lidera. Depois do assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi - o homicídio terá sido levado a cabo a pedido do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, de acordo com uma investigação recente - que Salman está a perdir conselhos sobre como limpar a imagem do regime. Daí que uma das sugestões do relatório seja a libertação dos prisioneiros políticos.