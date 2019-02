Duas jovens que fugiram da Arábia Saudita receiam ser devolvidas à família, que as agredia, no final de fevereiro. As irmãs Reem e Rawan (nomes fictícios) estão escondidas há seis meses em Hong Kong.

As jovens, de 18 e 20 anos, denunciaram ao jornal The Guardian serem vítimas de violência exercida pela própria família. Se voltarem, serão mortas, garantem.

O pai de Reem e Rawan batia-lhes com frequência quando eram mais novas. Mais tarde, os irmãos começaram a fazer isso. "Começaram a bater-me… o meu pai não os parou. Pensa que é isso que faz deles homens", conta uma delas. Até o irmão de dez anos começou a agredi-las e a controlar o que vestem.

Há dois anos – antes de a mais nova atingir a maioridade – , as irmãs começaram a planear a fuga e aproveitaram umas férias da família no Sri Lanka. Apoderaram-se dos seus passaportes e queriam ir para a Austrália.

Mas em Hong Kong, para onde voaram primeiro, foram intercetadas por homens desconhecidos. Vieram a saber que um deles era o cônsul geral da Arábia Saudita em Hong Kong. Ficaram sem os passaportes e foram informadas de que a reserva delas para um voo rumo a Melbourne fora cancelada.

Reem e Rawan vivem escondidas há seis meses em Hong Kong. Mudaram de localização 13 vezes. Segundo relatam, a polícia tentou levá-las para se encontrarem com parentes do sexo masculino. O passaporte foi revogado em novembro.

Agora, as irmãs receiam voltar à Arábia Saudita. "Ou seremos mortas por eles se quererem livrar da vergonha que trouxemos como mulheres que se foram embora sozinhas, ou seremos forçadas a casar com os nossos primos", afirma uma delas.

Também renunciaram ao Islão, o que na Arábia Saudita é considerado apostasia e punido com a morte. A sua única esperança é conseguir asilo noutro país: 28 de fevereiro foi o prazo imposto por Hong Kong para a sua saída.



Há um mês, uma jovem saudita que fugiu dos pais conseguiu asilo no Canadá.