Inglaterra adia desconfinamento para 19 de julho

Inglaterra vai adiar o desconfinamento geral por mais quatro semanas. Inicialmente previsto para 21 de junho, os ingleses só terão o alívio das regras a 19 de julho.







Boris Johnson justificou a decisão também com a variante Delta da covid-19, que é mais transmissível e, ao que tudo indica, mais perigosa. O primeiro-ministro inglês anunciou assim que em vez da data de 21 de junho para desconfinamento geral, isso só acontecerá quatro semanas mais tarde."Temos de dar ao NHS [Serviço Nacional de Saúde inglês] mais uma semanas cruciais para colocar mais vacinas nos braços de quem precisa", defendeu.A 19 de julho, o governo inglês espera ter já vacinados com as duas doses dois terços da população adulta. Isso engloba todas as pessoas acima dos 50 anos, toda a população vulnerável e todos os trabalhadores de primeira linha. Também a população acima dos 40 anos já terá pelo menos uma dose da vacina. Boris Johnson espera que todos os adultos tenham pelo menos a primeira dose, a 19 de julho. Amanhã começam as marcações para os maiores de 23 anos.