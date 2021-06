Naftali Bennett, o protegido que tirou o poder ao mentor

Pela primeira vez em doze anos, Israel tem um governo que não é liderado por Benjamin Netanyahu. Naftali Bennett é o novo primeiro-ministro israelita, depois de uma votação no parlamento que lhe deu o cargo por um voto (60 contra 59). O primeiro-ministro é novo, mas Bennett e Netanyahu partilham muitas opiniões, desde a recusa de uma solução de dois estados entre Palestina e Israel à oposição ao acordo nuclear entre o Irão e os Estados Unidos.



Naftali Bennett nasceu a 25 de março de 1972 em Haifa. Os pais são imigrantes de São Francisco, EUA, e parte da infância do líder israelita foi vivida nesse país. Cumpriu o serviço militar e tornou-se comando da força especial Sayeret Matkal.



Judeu ortodoxo, Naftali Bennett casou com a pasteleira Gilat Bennett em 1999, ano em que fundou a empresa de cibersegurança Cyota e se mudou para Nova Iorque. A sua start-up acabou por lhe valer 145 milhões de dólares em 2005, quando foi vendida à firma de segurança RSA. Aos 33 anos de idade, Bennett era milionário e podia passar a vida a "beber cocktails nas Caraíbas", como disse.