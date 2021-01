Boris Johnson anuncia novo confinamento em Inglaterra

Inglaterra vai voltar a ficar em confinamento nacional. O anúncio foi feita esta segunda-feira à noite pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. Com o aumento de casos, provocado pela nova estirpe mais contagiosa, o apelo volta a ser: "fiquem em casa".O terceiro confinamento acontece quando os números dários de casos ultrapassam os 50 mil. A taxa de transmissão está agora nos 519 casos por 100 mil habitantes. Por isso, Boris Johnson declarou, numa comunicação ao país, que se tornou "claro que temos de fazer mais" para manter a nova variante do coronavírus "sob controlo".A partir de amanhã fecham escolas primárias e secundárias. Abertas ficam apenas as creches. Sair de casa agora só para compras essenciais, trabalhar (quando não o puderem fazer de casa), fazer exercício, procurar ajuda médica ou para escapar a violência doméstica.Com o ensino a passar para o online, Johnson deixou já antever que os exames de verão não se realizarão. Não seria "justo", disse. "O problema não é que as escolas sejam inseguras para as crianças", o problema é que podem atuar "como vetor de transmissão", levando a que o vírus se espalhe por diferentes agregados familiares.O decretar do alerta de nível 5, que agora engloba toda a Inglaterra, significa que se não fossem tomadas medidas, "a capacidade do NHS [serviço nacional de saúde] estaria esgotada dentro de 21 dias", justificou o primei-ministro britânico.Boris Johnson lembra que as próximas semanas "vão ser a mais difícieis até agora". No entanto, lembra que a vacina - que já está a ser dada aos grupos de risco - traz uma nova esperança. "Graças ao milagre da ciência, não só o fim está à vista como sabemos exatamente como vamos chegar lá."Até meio de fevereiro, o líder do Governo britânico espera que todas as pessoas incluídas nos quatro grupos prioritários tenham já recebido a primeira dose da vacina. Nessa altura, talvez seja possível "levantar algumas das restrições que temos aguentado há tanto tempo", antecipou.Sabendo que a população está cansada das restrições, Johnson apelou à união. "Agora, mais do que nunca, temos de nos manter juntos."O Reino Unido registou 58.784 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo diário e o sétimo dia consecutivo em que o número diário de casos ultrapassou 50.000, e 407 mortes, para um total de 75.431 mortes desde o início da pandemia.

Uma sondagem da empresa YouGov divulgada hoje à tarde indicava que cerca de 79% das pessoas apoiavam fortemente (51%) ou de alguma forma (28%) a hipótese de confinamento e apenas 16% são fortemente (7%) ou um pouco (9%) contra.

Por outro lado, 69% dos britânicos pensam que o governo do Reino Unido está a fazer um péssimo trabalho relativamente às escolas, ao ter anunciado que as aulas iriam ser retomadas esta semana e dias depois recuar na medida.

Antes do anúncio, o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, já tinha dito à BBC que o encerramento das escolas era "inevitável" e que o primeiro-ministro deve acelerar o programa de vacinação e assumir uma meta de quatro milhões de vacinas por semana até fevereiro.

"O vírus está fora de controlo. O sistema de níveis [de restrições] claramente não está a funcionar e todos nós sabemos que são necessárias medidas mais rígidas. (...) Se vamos pedir ao povo britânico que se sujeite a restrições nacionais duras - e pedimos porque isso precisa de acontecer imediatamente -, então o contrato precisa ser que o programa de vacinas seja avance o mais rápido possível".