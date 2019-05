19 estudantes indianos suicidaram-se depois de saberem notas de exames

Cerca de um milhão de estudantes na Índia participaram nestes exames entre fevereiro e março e cerca de 350.000 chumbaram. Os pais culpam o governo e os órgãos reguladores destes exames e já foi ordenada uma auditoria interna para averiguar o que aconteceu.

Pelo menos 19 estudantes suicidaram-se desde meados de Abril, na sequência de resultados das avaliações escolares intermédias, na Índia. Muitos alunos afirmaram ter aparecido a estes exames de acesso à unviersidade, mas que foram declarados como ausentes, ou então terem zero em exercícios em que haviam acertado.Centenas de pais já se insurgiram contra os exames para os alunos do décimo segundo ano. De acordo com os encarregados de educação, muitos dos alunos foram classificados com notas erradas e, em alguns casos, foram mesmo chumbados nestes testes que são cruciais para a entrada na universidade."É tudo muito triste. Mas as pessoas não deviam ir tão loge", disse um polícia da região citado pela CNN. No final de abril, o ministro de Telangana, K. Chandrashekhar Rao, pediu uma reavaliação dos exames de todos os estudantes, de acordo com o Khaleej Times.