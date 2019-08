As imagens de Tikiiri, um elefante esquelético que participou num festival budista no Sri Lanka, chocaram o mundo. O animal surge reduzido a pele e osso, e foi um entre os 60 elefantes que desfilaram todas as noites durante dez dias no Festival Esala Perahera em julho, denunciou a Fundação Save Elephant. A elefante fêmea de 70 anos foi coberta com trajes coloridos e luzes brilhantes para os espetadores não repararem na sua magreza.

Lek Chailert, ativista e fundadora da organização, relatou que os elefantes foram "algemados", e que por isso andam mais devagar no meio do caos do desfile nocturno. "Tikiri juntou-se ao desfile todas as noites até tarde durante dez noites consecutivas, entre o barulho, o fogo de artificio e o fumo", escreveu no Facebook.

A ativista enviou uma fotografia do animal ao jornal inglês Metro, que revela o momento em que Tikiiri caiu de exaustão. Na imagem vêem-se cerca de 20 homens ao redor do elefante cuja perna foi acorrentada à parede.

Um porta-voz da Relíquia Sagrada dos Dentes, o templo budista que organiza o festival, disse que o elefante sofre de uma "doença digestiva" que alegadamente a "impede de engordar". Mas esta imagem de Tikiiri a desmaiar parece contradizer as explicações do templo.

Os registos vídeo do festival budista também mostraram elefantes a serem torturados por tratadores. Os elefantes tentavam o seu melhor para andar, mas as suas pernas foram acorrentadas, impedindo que caminhem normalmente.







Segundo a página de Facebook da ativista Lek Chailert, a elefante já foi para a casa dos seus donos. Os ativistas pelos direitos dos animais na zona estão atentos à situação e irão assegurar que a elefante está segura e recebe os cuidados necessários.