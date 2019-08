Jovem de 19 anos violada por dois homens em Lisboa

Uma jovem, de 19 anos, foi violada por dois homens, em Lisboa. O crime remonta ao passado dia 04 de agosto. Os dois suspeitos do crime, homens de 34 e 26 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ).





De acordo com um comunicado da PJ, o crime ocorreu durante a madrugada do passado dia 04 depois de a vítima ter frequentado "um estabelecimento de diversão noturna na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, onde travou conhecimento com um grupo de indivíduos, entre os quais se encontravam os dois presumíveis autores".Depois de ter ingerido algumas bebidas alcoólicas, a jovem "foi encaminhada pelos agressores para uma residência situada nas imediações de Lisboa, onde foi coagida a manter violentas relações sexuais com os mesmos, contra a sua vontade", refere o comunicado.A rapariga ficou ferida e teve de receber tratamento hospitalar. A vítima conseguiu dirigir-se a uma unidade hospitalar, a fim de ser assistida, depois de se ter conseguido libertar dos agressores.

"Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", avança ainda o comunicado enviado à comunicação social.