Índia anuncia "progressos significativos" para acordo comercial com os EUA

Os dirigentes dos dois países reuniram-se na quarta-feira, à margem da cimeira do G7 pela primeira vez desde fevereiro de 2025, quando se encontraram em Washington.

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O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou esta quinta-feira que foram alcançados "progressos significativos" nas discussões relativas ao acordo comercial com os Estados Unidos, segundo um comunicado divulgado após um encontro que manteve com o Presidente Donald Trump.



AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Os dirigentes dos dois países reuniram-se na quarta-feira, à margem da cimeira do G7 em Evian, França, pela primeira vez desde fevereiro de 2025, quando se encontraram em Washington.

"Os líderes assinalaram com particular satisfação os progressos significativos realizados nas negociações com vista a um acordo comercial bilateral provisório", refere a nota publicada pelo ministério indiano dos Negócios Estrangeiros.

Questionado em Evian sobre a iminência de um acordo comercial entre Washington e Nova Deli, Trump considerou-o "muito próximo".

"É um negociador muito duro, um dos mais duros, na verdade", afirmou o Presidente norte-americano aos jornalistas. "Parece muito simpático (...) mas na realidade é um assassino [como negociador]".

O comunicado indiano acrescentou que os líderes encarregaram as respetivas equipas de trabalhar para a conclusão de um acordo "comercialmente significativo no mais curto prazo".

O representante norte-americano para o Comércio, Jamieson Greer, deverá deslocar-se à Índia na próxima semana para um novo ciclo de negociações.

Washington e Nova Deli estabeleceram como objetivo elevar as trocas comerciais bilaterais a 500 mil milhões de dólares (433,8 mil milhões de euros) até 2030, multiplicando os ciclos de negociações para resolver diferendos sobre acesso aos mercados e tarifas alfandegárias.

Os dois países tinham alcançado um acordo de princípio em fevereiro, mas as negociações abrandaram depois de as taxas alfandegárias impostas por Trump terem sido invalidadas pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos.

A Administração Trump lançou então inquéritos sobre práticas comerciais consideradas desleais, envolvendo vários países, incluindo a Índia, ao mesmo tempo que impôs uma tarifa uniforme de 10%.

O ministro indiano do Comércio, Piyush Goyal, declarou no início de junho que os dois países tinham "concluído cerca de 99%" da primeira fase do acordo comercial.

Modi instou ainda Trump a garantir a segurança dos marinheiros indianos no âmbito da aplicação do acordo sobre o Irão, após a morte de três marinheiros indianos numa ofensiva norte-americana a 10 de junho.

O primeiro-ministro advertiu igualmente, na quarta-feira, que as consequências do conflito no Médio Oriente não seriam resolvidas rapidamente.