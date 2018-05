Um homem maliano que se encontrava em França ilegal tornou-se um herói nacional e vai receber nacionalidade francesa. Mamoudou Gassama salvou a vida de uma criança de quatro anos, no sábado, em Paris, que tinha ficado pendurada numa varanda.O acto, filmado em vídeo, gerou uma onda de apelos com vista à regularização da sua situação em França. Esta segunda-feira, de acordo com a BBC, o jovem de 22 anos foi recebido no palácio presidencial por Emmanuel Macron."Vi muita gente prestes a chorar e ouvi as sirenes das viaturas. (...) Tive medo quando salvei a criança, mais tarde comecei a tremer, não conseguia suster-me nos meus pés e tive que me sentar. Obrigado Deus, eu salvei-a", disse aos media locais.O pai do menino de quatro anos foi detido por ter deixado o filho sem supervisão e a criança entregue temporariamente a uma estrutura de acolhimento."Mamoudou Gassama lembra-nos que as pessoas em situação irregular são seres humanos, com (...) imensa coragem, da qual fazem prova durante a perigosa viajem com destino à Europa", disse a SOS Racisme num comunicado distribuído no domingo. "Uma coragem que continuam frequentemente a manifestar aqui [França]", realçou a organização, antes de solicitar "ao ministro do Interior para regularizar a situação do senhor Gassama".Veja o momento em que Mamoudou Gassama salvou a criança: