O presidente dos EUA classificou imigrantes ilegais como "animais" e afirmou que estes "não são pessoas", durante um encontro na Casa Branca com republicanos da Califórnia.

"Nós temos pessoas a vir para o país, ou a tentar entrar – estamos a parar muitos deles", disse Donald Trump durante o encontro. "Não acreditariam no quão más estas pessoas são. Não são pessoas, são animais, e nós estamos a retirá-los do país a um nível e ritmo que nunca aconteceu antes."

Trump não ficou por aqui: o presidente alertou para a ameaça de "pessoas perigosas" que querem invadir as "fronteiras do país" – definindo-os como "animais" -, e definiu as leis de imigração norte-americanas como "as leis de imigração mais estúpidas do mundo".

Durante o encontro, as autoridades locais que marcaram presença elogiaram a política de imigração do presidente e lamentaram as restrições das leis desse âmbito na Califórnia, deixando várias críticas às mesmas, como a xerife Margaret Mims do condado de Fresno que acusou a lei de impedir as autoridades e agentes de alfândega de usarem bases de dados para "encontrar bandidos".

Em resposta às declarações de Trump, Jared Polis, congressista democrata, respondeu ao presidente: "Os imigrantes são seres humanos. Não são animais, criminosos, traficantes de droga ou violadores. São seres humanos". Também o governador da Califórnia, Jerry Brown, acusou Trump de "mentir sobre imigração, sobre crime e sobre as leis da Califórnia".