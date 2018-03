No centro da capital espanhola, um imigrante senegalês sem documentos morreu de ataque cardíaco durante uma operação policial.

No bairro de Lavapiés, no centro da capital espanhola, um imigrante senegalês sem documentos morreu de ataque cardíaco durante uma operação policial na quinta-feira. A sua morte desencadeou três dias de violentos protestos que se traduziram em duas dezenas de feridos, algumas detenções e conflitos com as autoridades.

Este sábado, o bairro de Lavapiés acordou tranquilo, sem helicópteros da polícia ou conflitos entre os cidadãos. Contudo, tanto naquela zona como em bairros vizinhos eram visíveis dezenas de viaturas da Unidade de Polícia de Prevenção e Reacção. Segundo as autoridades de Madrid, a segurança das pessoas e estabelecimentos continua a ser a principal prioridade.

Na quinta-feira, Mame Mbaye, de 35 anos e há 13 a viver em Madrid, morreu de ataque de coração, no meio de uma operação da polícia. O senegalês podia estar a ser perseguido pela polícia, não sendo essa informação ainda clara.

A morte do vendedor de rua poderá ter desencadeado a impaciência de milhares de pessoas, oriundas de cerca de 80 países, que residem em no bairro de Lavapiés. "Perseguiram-no de mota desde o Sol [Porta do Sol] e causaram-lhe o ataque de coração", disse uma jovem africana ao El País.

"Sim, há tráfico de droga e pessoas que roubam. Mas não são todos. A polícia não pode tratar todos do mesmo modo", criticou.