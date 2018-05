O presidente italiano Sergio Mattarella deverá pedir esta segunda-feira ao antigo director para os assuntos orçamentais do Fundo Monetário Internacional (FMI), Carlo Cottarelli, para o cargo de primeiro-ministro – que será de transição. A informação é avançada pela agência Reuters.

Caso se confirme a intenção, Sergio Mattarella deverá nomear um governo de transição apartidário para aprovar o Orçamento do Estado de 2019 no parlamento, bem como a reforma da lei eleitoral.

O novo nome para chefiar o governo em Itália surge após Giuseppe Conte desistir do cargo, ao formar-se um ambiente de discórdia entre o candidato e o presidente italiano.

Luigi Di Maio, líder do partido anti-sistema Movimento 5 Estrelas, e Matteo Salvini, do La Liga, tinham proposto a Mattarella o nome de Conte para primeiro-ministro do novo Governo italiano, mas o jurista não conseguiu formar governo. Conte esteve sob fogo nas passadas semanas pela sua ligação com o caso "Stamina", uma fraude médica em que participou indirectamente como advogado.

Assim, as eleições antecipadas são uma hipótese cada vez mais presente. O jornal Corriere della Sera, citado pela Bloomberg, aponta o dia 9 de Setembro como uma possível data para essas eleições.