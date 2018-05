Uma criança de quatro anos que tinha ficado pendurada numa varanda em Paris foi deixada sozinha em casa pelo pai.

Foram revelados mais pormenores sobre a história do herói que subiu quatro andares para salvar uma criança de quatro anos que tinha ficado pendurada numa varanda em Paris. O pai, que deixou o menino em casa para ir às compras, decidiu jogar Pokémon Go em vez de voltar para casa.



"O pai mora em França com o menino de quatro anos e meio. O pai deixou a criança em casa porque foi fazer compras, decidiu depois de deixar o supermercado jogar Pokémon Go", disse o procurador-geral da República de Paris, François Molins, aos media locais.



Após o incidente, o pai da criança foi imediatamente detido.



No sábado, Mamoudou Gassama, um imigrante ilegal maliano de 22 anos, escalou quatro andares de fachada de um prédio em Paris em 30 segundos após ver uma criança pendurada. Graças a esse feito, o jovem recebeu honras do presidente francês, Emmanuel Macron, que o convidou para o Palácio do Eliseu para lhe propor o início do processo de naturalização.