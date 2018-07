A catedral em Indianápolis, EUA, pôs também Maria e José numa cela de detenção para imigrantes.

Uma igreja em Indianapolis, nos EUA, prendeu Jesus Cristo, Maria e José, para protestar quanto à política de "tolerância zero" do presidente dos EUA quanto à imigração. As medidas levaram à separação de pais e crianças na fronteira dos EUA com o México. O objectivo é representar o que os Estados Unidos estão a fazer com outras famílias imigrantes que tentam entrar no país.

O padre Stephen Carlsen, director da igreja, disse ao Washington Post que Maria e José não eram em nada diferentes das famílias imigrantes que fogem à violência nos seus países. De acordo com a Bíblia, o casal escapou do Egipto, após a ordem de execução dos bebés rapazes em Belém pelo rei Herodes.

"Eles eram um casal sem casa que não era bem-vindo em lado nenhum, tendo de se refugiar num estábulo, onde nasceu Jesus Cristo", acrescentou o padre. No Twitter, a igreja escreveu: "Colocamos no nosso relvado a família sagrada… detida pela ICE (Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas dos EUA)".

A Catedral da Igreja de Cristo é uma das igrejas mais antigas do estado de Indianapolis e é conhecida por ser politicamente activa e crítica quanto às políticas da administração de Trump. Na semana passada, a igreja participou no protesto "Families Belong Together" (As Famílias Pertencem Juntas) à porta da Câmara de Deputados de Indianapolis.

O padre Carlsen confessou ao Washington Post não saber até quando continuará exposto o presépio: "Quanto tempo é necessário? O meu maior desejo é que isto fosse desactualizado e que fosse derrubada."