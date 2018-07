A mulher que escalou a Estátua da Liberdade a 4 de Julho, dia em que se celebra a independência americana, é uma imigrante congolesa. Quando foi detida em Nova Iorque, Therese Okoumou, personal trainer de 44 anos, tinha vestida uma camisola em que se lia "o Trump Care está a deixar-nos doentes".

A activista chegou aos EUA há dez anos, vinda da República Democrática do Congo. É muito activa politicamente contra as políticas de Trump e membro da Rise and Resist, uma organização que protesta contra as políticas de imigração do presidente norte-americano. Segundo o Daily Mail, a própria diz comparecer a pelo menos um protesto anti-Trump semanalmente.

Também no dia 4, sete membros da organização Rise and Resist foram presos por pendurar um estandarte na Estátua da Liberdade onde se lia "Acabem com o ICE" (Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas). "Dezenas de turistas aplaudiram a nossa acção", garantiram os activistas.

A Estátua da Liberdade foi uma prenda dada aos EUA pelos franceses em 1884. Quando muitos imigrantes chegavam aos EUA de barco, vindos de vários países no século XX, a estátua era das primeiras coisas que avistavam no porto de Nova Iorque.

Okoumou irá a tribunal, acusada de conduta desordeira e de interferir com funções governamentais. Segundo o New York Daily News, em Agosto de 2017 ela já tinha sido presa durante um protesto junto ao Departamento de Trabalho de Nova Iorque. Na altura, foi incriminada por razões semelhantes e por agressão a um polícia, ao pontapeá-lo na cara, enquanto era encaminhada para uma ambulância.

Okoumou tem um longo historial de luta contra a descriminação. Em 2003, não conseguiu ganhar um caso em tribunal em que denunciava ter sido despedida por discriminação racial. Em 2007, perdeu outro caso em que acusava um grupo de Staten Island, Nova Iorque, de discriminá-la racialmente. Dois anos mais tarde, venceu um processo em tribunal ao manifestar que um colega de trabalho lhe disse que ela deveria ser enviada de volta para África.