As autoridades de saúde moçambicanas anunciaram esta sexta-feira a terceira morte num surto de cólera que se seguiu ao ciclone Idai no centro do país.

As duas primeiras mortes tinham sido registadas na última semana nos distritos de Beira e Dondo, enquanto que a terceira hoje anunciada aconteceu no distrito de Nhamatanda, zona oeste da província de Sofala.