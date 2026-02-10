"ICE List", o site europeu que expõe a identidade dos agentes da polícia de imigração dos EUA

O projeto, sediado nos Países Baixos, revela a identidade de agentes do ICE, que têm começado a tapar a cara e as credenciais em missões.

O ICE List, um website com sede nos Países Baixos, que expõe a identidade dos agentes da agência de imigração norte-americana, foi criado em junho do ano passado em resposta a uma declaração proferida pela Secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem. Nela, Noem avisou que os norte-americanos que identificassem agentes do ICE seriam presos.



Ao The Guardian, o criador do site, Dominick Skinner, conta que ao ouvir isto pensou: “bem, nós não estamos nos Estados Unidos, enviem-no para nós”. Contou que nesse mesmo dia, à noite, já tinha recebido mensagens de detetives privados e uma semana depois tinha um plano de como iria montar a operação. Segundo acrescentou, o website foi criado “em resposta a um regime problemático”. A missão é eliminar o anonimato sob o qual muitos dos agentes federais armados operam enquanto têm estado destacados nas cidades dos Estados Unidos.

O website funciona como uma espécie de wiki colaborativo, contando com o apoio de cerca de 500 voluntários para verificar e analisar a informação enviada pelo público. Nele, os nomes, cargos e por vezes fotografias dos agentes do ICE são publicados, assim como a identidade de outras pessoas envolvidas na política de imigração de Trump. Estas listas não incluem endereços nem números de telefone.

As pistas sobre a identidade dos agentes vêm de várias fontes, desde fugas de informação a pessoas que denunciam os vizinhos ou funcionários de hotéis e bares, que passam informações obtidas a partir dos cartões de identificação dos agentes. Uma pequena parte das identidades já foi desvendada com a utilização de Inteligência Artificial (IA) e tecnologia de reconhecimento facial. Estas informações são depois verificadas utilizando dados disponíveis publicamente, por exemplo, plataformas como o Linkedin.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA já afirmou que os agentes do ICE usam máscaras para os proteger de ‘doxing’, uma espécie de cyberbullying que usa informações sobre as vítimas para praticar assédio ou danos. O Departamento informa que apesar das máscaras, os agentes deverão apresentar as suas credenciais sempre que for necessário por uma questão de “segurança pública ou exigência legal”.

Contudo, além das máscaras estes agentes têm começado a utilizar balaclavas que cobrem todo o rosto à exceção dos olhos e óculos escuros para esconderem a sua identidade. Em alguns casos, não usam etiquetas ou credenciais visíveis com o nome e a ausência de qualquer menção à agência de imigração.