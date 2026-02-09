Sábado – Pense por si

09 de fevereiro de 2026 às 13:19

Jogador dos Patriots chega ao Super Bowl algemado e descalço em protesto contra o ICE

Mack Hollins, jogador dos New England Patriots, chegou ao Levi's Stadium para disputar o Super Bowl algemado e descalço, em protesto contra a atuação da polícia de imigração. Os Patriots acabaram por perder o jogo diante dos Seattle Seahawks, por 29-13, mas o propósito de Mack Hollins foi alcançado...

