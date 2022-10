EUA: Candidato a senador contra o aborto pagou um à ex-namorada

Herschel Walker, ex-jogador de futebol norte-americano e candidato ao Senado da Geórgia, afirmou que planeava proibir o aborto em todas as situações, caso vencesse as eleições. No entanto, segundo revelou um relatório publicado pelo jornal The Daily Beast, o candidato terá pago pelo aborto da ex-namorada, em 2009.