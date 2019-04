Os resultados da primeira volta das presidenciais foram ouvidos por Zelenskiy na sua sede de campanha, onde existiu um bar com álcool gratuito e jogos. "Queria agradecer a todos os ucranianos que não votaram só para me divertir", afirmou. "Este é apenas o início, não vamos relaxar."



Só 9% dos ucranianos confiam no seu governo, o valor mais baixo em todo o mundo, concluiu uma sondagem da Gallup.

O ator e comediante Volodymyr Zelenskiy venceu a primeira volta das eleições presidenciais na Ucrânia . Zelenskiy, que dá vida ao presidente da Ucrânia numa popular série de televisão, conseguiu cerca de 30,2% dos votos. O atual presidente Petro Poroshenko ficou no segundo lugar com 16,6%. Yulia Timoshenko, antiga primeira-ministra, segue-se com 13%. Os resultados finais serão anunciados ao fim do dia, mas é esperado que Zelenskiy e Poroshenko disputem a segunda volta a 21 de abril.Volodymyr Zelenskiy não tem experiência política. Protagoniza a série "Servo do Povo" e apresentou-se como um candidato anti-sistema. Apelou ao eleitorado mais jovem, que espera que sejam aplicadas reformas e que a economia seja estimulada. Evitou dar entrevistas à imprensa. De acordo com a Reuters, Zelenskiy quer que a Ucrânia se mantenha afastada da Rússia e mais virada para o Ocidente. Desde 2014 que Rússia e Ucrânia disputam a península da Crimeia, anexada pelos russos em 2014.