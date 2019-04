O último balanço oficial das autoridades de Moçambique revela que o número de mortos provocados pela passagem do ciclone Idai provocou 518 vítimas mortais. O fenómeno meteorológico, que atingiu sobretudo a cidade da Beira, deixou ainda 1.641 pessoas que ficaram feridas.



O ciclone Idai atingiu a região centro de Moçambique, o Maláui e o Zimbabué em 14 de março. Além de ter provocado pelo menos 816 mortos no total, a passagem do ciclone Idai em Moçambique, no Zimbabué e no Maláui afetou 2,9 milhões de pessoas, segundo dados das agências das Nações Unidas. A região enfrenta agora o perigo de fome e epidemias, com 271 casos de cólera já registados na cidade da Beira.