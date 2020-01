Novo coronavírus propaga-se mesmo que o infetado não tenha sintomas

"A rapidez de propagação do surto está a aumentar. Temo que isto continue assim durante algum tempo e que o número de casos de pessoas infectadas ainda aumente", apontou Xiaowei. "O período de incubação ronda os dez dias. O menor período detectado foi de um dia e o maior de 14 dias."



Ma Xiaowei, ministro da saúde chinês, anunciou este domingo que o coronavírus se pode transmitir mesmo que antes de a pessoa infetada ter sintomas, ou seja, na sua fase de incubação. Torna-se assim mais difícil conter a sua propagação.Em declarações aos jornalistas, Xiaowei afirmou que o vírus se está a propagar mais depressa e que ainda não são conhecidos mais pormenores sobre o funcionamento do vírus nem das suas possíveis mutações.

Foi ainda anunciado que o número de mortos causado pelo coronavírus aumentou para 56, tendo sido registados 1.975 casos da doença no país. Além disso, 324 pacientes estão em estado considerado grave. Para as autoridades chinesas, o país está no ponto "mais crítico" no que toca à prevenção e controlo do vírus. Pelo menos 13 cidades chinesas foram colocadas em quarentena.

Os sintomas associados à infeção causada pelo novo coronavírus (denominado provisoriamente 2019-nCoV) são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, incluindo falta de ar.

(com Lusa)