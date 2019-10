Polícia gay vai receber indemnização de 18 milhões de euros

Um polícia norte-americano vai receber quase 20 milhões de dólares – cerca de 18 milhões de euros – num caso de discriminação em que o seu departamento não o terá promovido com base na sua orientação sexual.

O sargento, Keith Wildhaber, avançou com o processo quando, em fevereiro de 2014, um membro da Comissão de Polícias do condado de St.Louis, no estado norte-americano do Missouri, lhe disse para "baixar o tom" da sua homossexualidade se queria ver uma promoção a tenente.

"Os chefes têm um problema com a tua sexualidade. Se queres ver uma ‘camisola branca’" – uma promoção – "tens de moderar a tua homossexualidade."

Ao longo de cinco anos e meio, Wildhaber viu serem-lhe negadas 23 promoções. Com mais de 15 anos de experiência, era sempre um dos três principais candidatos a subir na hierarquia policial - mas nunca foi escolhido pelas chefias.

Um mês depois de entregar uma queixa à Comissão para a Igualdade de Oportunidades de Trabalho dos EUA, em maio de 2016, foi transferido para uma esquadra a quase 50 quilómetros da sua casa, onde foi colocado a fazer o turno da noite. O sargento de 47 anos respondeu com uma segunda queixa por retaliação.

Na passada sexta-feira, o tribunal atribuiu 20 milhões de dólares em indemnizações a Wildhaber – cerca de 18 milhões de euros distribuídos entre danos por discriminação e de retaliação.

O condado de St.Louis respondeu esta segunda-feira, prometendo mudanças na liderança do quadro de chefias da polícia. "O nosso departamento deve ser um lugar onde cada membro da comunidade e cada funcionário é respeitado e tratado com dignidade", afirmou o dirigente, Sam Page, em comunicado no Twitter.