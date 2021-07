Histórias de quem cozinhou para os ditadores

Quando não gostava da comida, Saddam Hussein obrigava os cozinheiros a pagar os ingredientes e Fidel Castro fazia o seu próprio esparguete - um livro conta como era a relação de cinco déspotas do século XX com os seus chefs.

Todos os ingredientes dos pratos que iam para a mesa de Enver Hoxha vinham apenas de quintas de confiança, sob a vigilância dos agentes especiais do ditador albanês, que comandou a Albânia durante mais de 40 anos. Hoxha – que esteve no poder entre 1941 e 1985 – havia sofrido um enfarte, padecia de diabetes e tinha que seguir uma dieta rigorosa que não podia exceder as 1200 calorias. Com tantas limitações e a constante pressão dos médicos, o seu cozinheiro, era obrigado a autênticos malabarismos para alimentar o hiperativo tirano, de 1 metro e 80. Se ele adoecesse, o responsável pela cozinha temia pela vida, até porque já não seria o primeiro.