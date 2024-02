Hind Rajab, 6 anos, está desparecida há oito dias. Palestinianos exigem respostas

Há mais de uma semana que os palestinianos têm vindo a exigir respostas sobre o destino de Hind Rajab, criança de 6 anos, que ficou presa num carro no dia 29 de janeiro, após os seus familiares terem sido mortos num ataque israelita em Gaza.



"Precisamos de saber o que aconteceu a Hind e à equipa da Ambulâncias do Crescente Vermelho Palestiniano (PRCS, na sigla em inglês)", afirmou a organização humanitária que enviou ambulâncias no dia do ataque para procurar a criança. "Para quem está à espera de notícias ou de informações, uma semana é uma semana de angústia. Cada momento é marcado pela preocupação e pela tristeza."

Hind Rajab viajava num carro com o tio, a mulher e os seus quatro primos, para fugir dos combates no norte de Gaza, quando foram alvos de fogo israelita.

Layan Hamadeh, prima de 15 anos de Hind Rajab, entrou em contacto com os serviços de emergência para pedir ajuda. "Estão a disparar contra nós, o tanque está mesmo ao meu lado", ouve-se a jovem na chamada com o paramédico. "Estamos no carro, o tanque está mesmo ao nosso lado."

Entretanto, deixa-se de ouvir a jovem e os tiros cessam. A agente da organização, que estava ao telefone, chama Layan Hamadeh repetidamente, mas não voltou a obter resposta. O PRCS acredita que as outras seis pessoas que estariam no carro com Hind Rajab foram mortas.

Hind Rajab, que se encontra sozinha e encurralada num carro com os corpos dos familiares, também ligou para a associação para pedir ajuda. "Venham buscar-me. Vêm buscar-me? Estou tão assustada, por favor, venham."

Os agentes da organização ficaram ao telefone com a criança durante cerca de 3 horas, enquanto tentavam arranjar uma equipa disponível para a procurar. Durante estas horas, foi estabelecido contacto com a sua mãe, Wissam Hamada, e conectada à chamada. "Perguntei-lhe onde estava ferida, depois distraí-a lendo o Alcorão com ela e rezámos juntas", disse à BBC. "Ela repetia cada palavra que eu dizia depois de mim."

A última coisa que se ouviu na chamada de Hind Rajab com a sua mãe foi que ela conseguia ver uma ambulância ao longe, e o som da porta do carro a ser aberta.

A ambulância apenas chegou ao local horas mais tarde do início da chamada, já que os militares israelitas fecharam o acesso à zonq ue foi considerada militar. Qualquer pessoas que se aproximasse do local, corria o risco de ser alvejada.

O contacto com a equipa foi também entretanto perdido, não se sabendo até hoje o paradeiro de Hind Rajab, nem o dos dois agentes da organização que se encontravam na ambulância para a ir resgatar.

Ministério da Saúde quer respostas

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e dos Expatriados palestiniano referiu que considera o governo israelita "total e diretamente responsável" pelas vidas de Hind Rajab e dos dois paramédicos, Yousef Zieno e Ahmed Almadhoun, que a foram socorrer.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) descreveu assim, à CNN, a situação no local: "As tropas foram assistidas por fogo de tanques sob a direção de observadores de campo e soldados de infantaria. Além disso, as tropas localizaram grandes quantidades de armas na zona."

Do lado palestiniano, este caso é uma representação "de todo o sofrimento e brutalidade dos últimos meses", segundo a organização humanitária, que tem vindo a apelar por respostas desde o desaparecimento de Hind Rajab.

As equipas de salvamento palestinianas têm vindo a enfrentar decisões difíceis em Gaza, após quase quatro meses de guerra, sob intensos bombardeamentos israelitas, fortes restrições à sua circulação e frequentes cortes nas comunicações.

"A história de Hind e Layan é uma das centenas de chamadas que as nossas equipas recebem diariamente", disse o porta-voz do PRCS, Nebal Farsakh. "Em muitos casos, não podemos ajudar porque a ocupação, onde quer que haja tanques, declara a área como zona militar, apesar da presença de civis."



A mãe de Hind Rajab está desde o seu desaparecimento na porta do hospital de Gaza, na esperança que a filha chegue "a qualquer momento". "Se a minha filha não morreu com as balas, vai morrer com o frio, com a fome", referiu. "Apelo a todo o mundo para que me tragam a minha filha. A Hind é demasiado nova para estar a passar por isto."

A ofensiva de Israel na Faixa de Gaza - na sequência do ataque do Hamas que fez 1.200 mortos e mais 200 reféns - já matou desde o início da guerra mais de 27 mil pessoas, de acordo com o ministério da Saúde do enclave controlado pelo grupo extremista. Também desencadeou uma crise humanitária em todo o território palestiniano, tendo obrigado cerca de dois milhões de pessoas a abandonarem as suas casas, segundo os dados das Nações Unidas.