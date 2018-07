Segundo a agência Reuters, Sofia e Vasiliki Filippopoulou estão entre as 88 mortes confirmadas este sábado pelo Ministério da Saúde grego.

As gémeas desaparecidas desde os incêndios que assolaram a Grécia na segunda-feira passada foram encontradas na sexta-feira. As crianças não sobreviveram e estão entre as 88 vítimas confirmadas este sábado pelo Ministério da Saúde grego.



As duas crianças de nove anos foram encontradas abraçadas aos avós, segundo a Reuters, e teve de se recorrer a um teste de ADN para verificar as identidades das mesmas.

A informação foi confirmada pela agência e por um amigo da família, Angelos Kontos, na sua conta de Facebook. "O epílogo foi escrito. Os quatro [avós e netas] foram encontrados abraçados. Nem a morte conseguiu separá-los", escreveu.