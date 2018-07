Menores recorrem a prostituição para conseguirem ultrapassar a fronteira.

Há relatos de casos de crianças migrantes no norte de Itália a prostituirem-se para conseguirem uma passagem segura para o território francês, revelou investigação da organização humanitária Save The Children que afirma que esta situação tem piorado nos últimos anos, estendendo-se inclusivamente a outras regiões italiana.



Estas crianças vêm, sobretudo, de países da África subsariana, como a Nigéria ou o Sudão e pedem boleia a automobilistas que se preparam para atravessar a fronteira em direcção a França que, por norma, cobram entre 50 e 150 euros. Muitas destas crianças não conseguem pagar o valor monetário pedido, tendo de o fazerem através de favores sexuais.



Muitas vezes, mesmo depois de passarem a fronteira, as crianças podem voltar a Itália. Em várias ocasiões a polícia francesa deteve grupos de menores e obrigou-as a entrar em comboios com destino a Itália, em violação dos tratados europeus.



As maiores vítimas desta situação são as jovens raparigas que "especialmente expostas a um risco muito sério de abuso e exploração", alerta a directora do programa italiano da Save The Children, Raffaela Milano, no relatório citado pelo jornal britânico The Guardian.



"São meninas muito jovens, e particularmente em risco, que estão entre o fluxo invisível de migrantes menores desacompanhados em trânsito na fronteira italiana no Norte que, numa tentativa para se reencontrarem com os seus familiares ou conhecidos noutros países europeus, não têm possibilidade de viajar em segurança e legalmente", explicou Milano ao jornal.



"É inaceitável que no nosso país crianças e adolescentes acabem nas mãos de redes de abusadores sem escrúpulos", lamentou Raffaela Milano.



Mais de 1.900 raparigas foram sexualmente abusadas na região fronteiriça italiana, das quais 160 eram comprovadamente menores – as restantes tinham acabado de fazer 18 anos ou fizeram passar-se por maiores de idade, revela a Save The Children, referindo que esta situação tem-se verificado em diversas regiões italianas.



Mais de 18 mil pessoas chegaram a Itália através do Mediterrâneo desde o início do ano, de acordo com os dados da Organização Internacional das Migrações, que revelam uma queda acentuada face ao mesmo período do ano passado (94 mil).