Há centenas de milhares de pessoas deslocadas devido aos incêndios em Espanha e França

Mais de 300 mil pessoas já foram deslocadas na sequência dos fogos que assolam os dois países.

Espanha e França enfrentam fortes incêndios e centenas de milhares de pessoas foram deslocadas de suas casas, como medida de prevenção. Só na região de Bordéus, no sul de França, contam-se 220 mil pessoas deslocadas, enquanto que em Espanha os números ascendem a 121 mil.



Bombeiros em Lacanau, no sudoeste de França Emma Da Silva/AP

Os ventos fortes têm alimentado as chamas do incêndio que desde meio da semana tem estado fora de controle. Na madrugada deste domingo, um devastador incêndio florestal no sudoeste da França forçou a evacuação de 55 mil pessoas em cinco localidades, elevando para 220 mil o número total de moradores retirados de suas casas, diz o Le Monde.

As chamas aproximam-se da cidade de Bordéus, na região de Gironda, conhecida pela produção de vinhos. Mais a sul, em Landes, um segundo incêncio também forçou a evacuação de 30 mil pessoas durante esta semana. Algumas pessoas chegaram a fugir de barco quando os incêndios atingiram cidades turísticas na costa atlântica.

Este sábado o Ministério das Forças Armadas francês avançou que "Estão a ser destacadas unidades militares, em apoio às forças de segurança interna, para proteger bens e pessoas", adianta o ministério, citado pela AFP.

O cenário em Espanha é igualmente trágico. Esta semana, as autoridades evacuaram mais de 121 mil pessoas devido a incêndios que ocorrem junto a Madrid, Ávila, Toledo e Castellón, num ano em que já arderam 130 mil hectares de floresta.

Segundo o El País, a menor intensidade do incêndio na Serra Oeste de Madrid durante a madrugada permitiu que as equipas de combate ao fogo atuassem em diferentes frentes e reforçassem as linhas de controlo. Ainda assim, o incêndio não está estabilizado.

Portugal é um dos países que enviou meios para o combate aos incêndios em Espanha. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) anunciou o envio de uma Força Operacional Conjunta (FOCON) com 128 operacionais para ajudar no combate aos incêndios rurais na província de Ávila, em Espanha.