17 de novembro de 2025 às 12:25

Restos mortais dos últimos reféns israelitas continuam a ser procurados nas ruínas de Gaza

O Egito mobilizou especialistas e disponibilizou equipamentos de escavação para auxiliar na missão de recuperação dos últimos corpos de reféns israelitas que morreram na Faixa de Gaza.

