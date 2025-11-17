Sábado – Pense por si

17 de novembro de 2025 às 19:14

Mais de 630 mil crianças palestinianas continuam sem escola após dois anos de guerra em Gaza 

Com a maioria das escolas danificadas ou destruídas pelo conflito em Gaza, milhares de famílias palestinianas enfrentam enormes dificuldades para garantir a educação aos filhos.

