13 de novembro de 2025 às 12:37

Guterres afirma que a ONU está "a aumentar substancialmente" ajuda humanitária que entra em Gaza

O secretário-geral das Nações Unidas apelou, ainda, ao respeito total pelo cessar-fogo e à retoma das negociações.

