25 de setembro de 2025 às 15:48

António Guterres: “A ação climática é imperativa”

O secretário-geral da ONU, António Guterres, convocou uma cimeira do clima à margem da Assembleia-Geral das Nações Unidas, para discutir planos específicos para a redução de emissão de gases poluentes

