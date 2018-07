Rebeldes e tropas do governo cometeram vários crimes no Congo, como violações em massa, canibalismo e desmembramento de civis. É o que revela um relatório publicado na passada terça-feira, dia 26 de Junho, por uma equipa de peritos em direitos humanos da ONU.

A equipa encarregue de investigar o conflito em Kasai, na República Democrática do Congo, disse ao Conselho de Direitos Humanos da ONU que suspeitava que todas as partes envolvidas na guerra eram culpadas destes crimes contra a Humanidade.

O relatório conta que alguns rapazes foram obrigados a violar as próprias mães, que as mulheres tinham de escolher entre morrer ou ser violadas por grupos e pequenas meninas foram levadas a acreditar que a feitiçaria permitia que apanhassem balas.

De acordo com a Reuters, Marie-Ange Mushobekwa, ministra de Direitos Humanos do Congo, disse ao Conselho de Direitos Humanos: "Uma vítima relatou que, em Maio de 2017, viu militares do grupo de rebeldes Kamuina Nsapu a usar genitais femininos como medalhas. Outras lembram-se de ver pessoas a cortar, cozinhar e comer carne humana, e a beber sangue de homens."

Bacre Waly Ndiaye, investigador-chefe, revela que num único incidente, pelo menos 186 homens e rapazes da mesma vila foram decapitados pelos rebeldes Kamuina Nsapa. Entre as vítimas, estavam muitas crianças forçadas a lutar e que foram convencidas de que a magia fazia delas invulneráveis. Muitas crianças-soldados foram mortas quando as forças armadas do Congo disparavam indiscriminadamente metralhadoras, adicionou o investigador.

A ministra dos Direitos Humanos afirmou que a equipa de peritos tinha a total cooperação do governo e queria que a verdade viesse ao de cima. Mas ela também referiu que algumas das descobertas são "duvidosas", devido à investigação ter sido realizada tão rapidamente. "Uma coisa é certa: cada membro das forças de segurança será responsabilizado pelos seus crimes, terá de responder pelas suas acções e será severamente punido", enunciou Mushobekwa, citada pela Reuters.

O conflito começou em 2016, envolvendo tropas rebeldes de Kamuina Nsapa e Bana Mura, tal como as forças armadas do Congo.