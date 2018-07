O gangue de droga colombiano Urabeños pôs a cabeça da cadela-polícia Sombra a prémio: paga 6 mil euros a quem matar este animal que detecta droga. A pastora-alemã Sombra já encontrou dez toneladas de cocaína, sendo a maioria pertencente a este grupo, e, por isso, teve de ser mudada para o aeroporto de Bogotá, Colômbia.

Sombra tem seis anos e integra as autoridades desde que era bebé. O seu trabalho levou à detenção de 245 suspeitos. Agora, foi transferida da área principal de tráfico do grupo Urabeños para o aeroporto internacional, por ser mais seguro e estar fora da zona de influência do gangue. Segundo a BBC, a cadela passará a estar acompanhada por um polícia para melhorar a sua segurança.

Recentemente, Sombra parou um carro que tinha 4 toneladas de cocaína que seriam exportadas. Trabalhou no porto da cidade costeira de Turbo, onde eram enviadas drogas via submarino para a América Central e para os EUA.

As perdas financeiras causadas ao gangue são a principal razão para a oferta desta quantia avultada. A Urabeños é considerada a organização criminosa mais poderosa no país. O seu líder Dairo Antonio Úsuga é um dos homens mais procurados na Colômbia.