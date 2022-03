Guerra na Ucrânia. Depois de ataques durante a madrugada, Rússia anuncia cessar-fogo

Bom dia.



Cumprem-se hoje 14 dias desde o início da invasão da Ucrânia por forças russas. Autoridades ucranianas e russas confirmaram que o corredor humanitário em Sumy voltará a estar aberto esta quarta-feira.



O governador regional ucraniano, Dmytro Zhyvytskyy, anunciou que cerca de 5 mil pessoas já foram retiradas na terça-feira em autocarros pelo corredor humanitário que tem como destino a cidade de Poltava, ainda na Ucrânia, além de cerca de mil carros.





