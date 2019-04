Vídeo promocional de recandidatura à presidência dos EUA utilizava uma das músicas da banda sonora do filme O Cavaleiro das Trevas Renasce. Vídeo foi retirado após denúncia da Warner Bros por "utilização abusiva".

Num vídeo promocional de recandidatura à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump utilizou uma das músicas da banda sonora do filme das séries Batman, O Cavaleiro das Trevas Renasce, composta por Hans Zimmer. Horas depois, o vídeo foi retirado do Twitter após uma denúncia da Warner Bros por "utilização abusiva".

"Primeiro ignoram-te. Depois riem-se de ti. Depois chamam-te racista. Donald J. Trump. O teu voto. Mostrou que estavam todos errados. Trump: A Grande Vitória. 2020". De acordo com o The Guardian, este era o texto que aparecia no vídeo de dois minutos, que utilizava ainda a fonte tipográfica usada n’O Cavaleiro das Trevas, trilogia de Christopher Nolan.





"A utilização da banda sonora d’O Cavaleiro das Trevas Renasce no vídeo de campanha foi feita sem autorização. Estamos a recorrer aos canais legais apropriados para que seja removido", explicou um representante da Warner Bros em comunicado.



No Twitter do atual presidente norte-americano, no ecrã que antes tinha o clipe com a descrição "Make America Great Again", surge a seguinte frase: "O vídeo foi removido em resposta a uma denúncia do detentor da marca registada".









Já em novembro do ano passado, Trump tinha sido acusado pela HBO de "uso indevido de marca". O canal televisivo não gostou de ver o presidente dos Estados Unidos usar a série Guerra dos Tronos para anunciar um novo pacote de sanções ao Irão, acusando a Casa Branca de "uso indevido de marca".

"Sanctions are coming [As sanções estão a chegar]", foi o texto escrito na publicação do chefe de estado norte-americano e publicado nas redes sociais. Tanto o tipo de letra, como a citação usada, remetem para a série Guerra dos Tronos, produzida pela HBO: uma das frases mais importantes da série é "The winter is coming. [O Inverno está a chegar]" e é usada pelos personagens para dizer que temos difíceis estão a caminho.