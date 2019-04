O chefe do exército da Venezuela declarou estar do lado do presidente Nicolás Maduro. Guaidó deu início pela manhã a uma tentativa de depor o presidente socialista.



A posição oficial dos militares venezuelanos é apoiar Nicolás Maduro contra o alegado golpe de estado de Juan Guaidó. Vladimir Padrino, o chefe do exército venezuelano, classifica os militares que se juntaram ao presidente da Assembleia Nacional como "cobardes" e "traidores".



"As forças armadas permanecem firmes na sua defesa da constituição nacional e das autoridades legítimas", escreveu Padrino na sua conta de Twitter. "Todas as unidades militares foram mobilizadas para as regiões de defesa e relataram que as coisas nas barracas e bases militares estão normais e que estão sob o controlo dos seus comandantes locais."