ePaper ou encontre-o nas bancas a 25 de setembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 25 de setembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Um ano e 34 dias separam a primeira manifestação de uma solitária Greta Thunberg junto ao parlamento sueco com um cartaz manuscrito em defesa do planeta, do discurso nas Nações Unidas na segunda-feira, 23 de setembro.Nesse curto espaço de tempo, a sueca de 16 anos tornou-se numa das 100 personalidades mais influentes da Time. E reuniu-se com Barack Obama, António Guterres, Emmanuel Macron ou Angela Merkel. Em apenas 400 dias conquistou apoiantes para as suas "greves escolares" todas as sextas-feiras, mas também fez um sem-número de críticos que já lhe apontaram as suspeitas de ser uma "guerreira pelo clima forjada" e uma "marioneta dos lóbis".