Sábado – Pense por si

Mundo

Mais de 19 mil voos cancelados nos EUA devido à tempestade de inverno

Lusa 26 de janeiro de 2026 às 22:33
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de janeiro
As mais lidas

Tempestade já causou a morte de pelo menos 15 pessoas e deixou quase 800 mil lares sem eletricidade.

Mais de 19.000 voos com destino ou partida dos Estados Unidos foram cancelados desde sábado passado devido à tempestade de inverno que assola dois terços do território norte-americano, que causou a morte de pelo menos 15 pessoas e deixou quase 800.000 lares sem eletricidade esta segunda-feira.

A carregar o vídeo ...
Imagens aéreas mostram Oklahoma, nos EUA, completamente pintada de branco pós nevão

No total, 19.450 rotas foram canceladas, de acordo com a plataforma Flightaware, devido à tempestade, que causou a morte de pelo menos 15 pessoas e deixou quase 800.000 residências sem eletricidade hoje, de acordo com a plataforma poweroutage.us.

No domingo, a tempestade levou ao pior dia de cancelamentos de voos desde a pandemia de covid-19, em 2020, com mais de 11.000 voos cancelados e 17.000 atrasos, de acordo com o secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy.

Esta tarde, 5.779 voos foram cancelados e mais de 18.000 sofreram atrasos, de acordo com a Flightaware.

O aeroporto norte-americano mais afetado hoje foi o de Dallas (Texas), com 378 voos cancelados, seguido do aeroporto Logan, em Boston, com 321 cancelamentos.

Em seguida, vêm os três aeroportos de Nova Iorque: o John F. Kennedy, com 290 cancelamentos; o La Guardia, no distrito de Queens, com 270; e o Newark, com 265.

Por companhias aéreas, a mais afetada hoje é a American Airlines, com 1.134 voos cancelados, seguida pela Republic, com 636, e pela Delta, com 439.

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, em inglês), a tempestade continuará a afetar hoje o nordeste dos EUA com fortes nevões à medida que se afasta da costa leste.

A agência também alerta para temperaturas gélidas que atingirão mínimos históricos nos próximos dias, especificando que se esperam temperaturas abaixo de zero quase todas as manhãs desta semana, desde a região das Planícies do Norte até ao Vale do Ohio e ao nordeste.

Os estados mais afetados são o Tennessee (247.300), o Mississippi (153.620) e o Louisiana (121.401).

Mais neve acumulou-se hoje no nordeste dos EUA trazendo um sofrimento prolongado a partes do sul, onde a chuva gelada deixou centenas de milhares de pessoas tremendo sem eletricidade.

A neve profunda --- com mais de 30 centímetros, estendendo-se por uma faixa de 2.100 quilómetros, do Arkansas à Nova Inglaterra --- além de cancelar voos, provocou hoje problemas no trânsito e o encerramento de escolas em toda a região.

O Serviço Nacional de Meteorologia informou que as áreas ao norte de Pittsburgh registaram até 50 centímetros de neve e enfrentaram uma sensação térmica de até -31 graus Celsius na madrugada de segunda para terça-feira.

O número crescente de mortes incluiu duas pessoas atropeladas por limpa-neves em Massachusetts e Ohio, acidentes fatais de trenó no Arkansas e no Texas, e uma mulher cujo corpo foi encontrado pela polícia, com a ajuda de cães farejadores, coberto de neve, depois da vítima ter sido vista pela última vez a sair de um bar no Kansas.

Na cidade de Nova Iorque, as autoridades afirmaram que oito pessoas foram encontradas mortas ao ar livre durante o fim de semana gelado.

A maioria dos cortes de energia ocorreu no sul, onde rajadas de chuva gelada no fim de semana causaram a quebra de galhos de árvores e linhas de energia, provocando cortes graves no norte do Mississippi e em partes do Tennessee.

Partes do Mississippi estavam a sofrer as consequências da pior tempestade de gelo do estado desde 1994.

Hoje, as autoridades correram para levar camas de campanha, cobertores, água engarrafada e geradores para os abrigos nas áreas mais afetadas.

A Universidade do Mississippi, onde a maioria dos estudantes ficou hoje sem energia elétrica, cancelou as aulas durante toda a semana, pois o campus de Oxford continuava coberto por uma camada de gelo perigosa.

O presidente da câmara de Oxford, Robyn Tannehill, disse nas redes sociais que tantas árvores, galhos e linhas de energia caíram que "parece que um tornado passou por todas as ruas".

Artigos Relacionados
Tópicos neve Casados à Primeira Vista Casa Morte Estados Unidos Mississippi Tennessee Nova Iorque Universidade do Mississippi American Airlines John F. Kennedy Sean Duffy Robyn Tannehill
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mais de 19 mil voos cancelados nos EUA devido à tempestade de inverno