Agentes do ICE devem abandonar Minneapolis na terça-feira

Luana Augusto
Luana Augusto 21:51
Notícia surge depois de os agentes do serviço de imigração terem matado duas pessoas nessa mesma cidade.

O comandante Greg Bovino, responsável pelas "táticas mais agressivas" do ICE, e alguns agentes do Serviço de Imigração e Alfândega devem abandonar a cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, já na terça-feira (27). A informação está a ser avançada pela agência de notícias Associated Press, que cita uma fonte a par do processo.

Agentes do ICE
Agentes do ICE Foto AP/Adam Gray

Tópicos ICE Notícias Minneapolis Associated Press
