Grécia: Choque entre comboios causa pelo menos 32 mortos

Pelo menos 23 pessoas morreram e 85 ficaram feridas depois de um choque entre um comboio de passageiros e um de carga que ocorreu na noite de terça-feira perto de Tempe, no norte da Grécia.







REUTERS/Alexandros Avramidis

Na última atualização feita pelo porta-voz dos bombeiros gregos, Vassilis Vathrakogiannis, foi referido que "trinta e dois passageiros foram encontrados sem vida", número que pode ainda aumentar uma vez que as operações de resgate continuam em curso.Entre as 85 pessoas feridas, "53 permanecem hospitalizadas".Até ao momento não existem informações sobre as origens do choque, no entanto a Associated Press avançou que várias carruagens descarrilaram e pelo menos três incendiaram-se após o incidente. Tendo em conta a localização, o comboio de passageiros teria acabado de sai de um túnel, pelo que foi impossível que o comboio de mercadorias antecipasse a sua presença.Os meios de comunicação locais têm avançado que, muito provavelmente, o acidente foi causado por um erro humano, uma vez que os dois comboios se encontravam a circular na mesma via. No entanto ainda não foi descartada a possibilidade de um dos comboios ter descarrilado e colidido com o outro que seguiria numa outra via, afirmou o canal de televisão SKAI TV.

Um dos passageiros que sobreviveu, Stergios Minenis, explicou à Reuters que ouviu um estrondo e depois tudo aconteceu muito rápido: "Foram 10 segundos de pesadelo. Estávamos a girar no vagão até cairmos de lado…depois houve pânico, cabos dispararam por todo o lado, o fogo foi imediato, enquanto estávamos a virar estávamos a ser queimados, o fogo vinha da direita e da esquerda".

As fotografias tiradas esta manhã demonstram uma das carruagens do comboio de passageiros virada a quase noventa graus, e outras carruagens descarriladas.

Este foi já considerado "o pior acidente ferroviário que a Grécia alguma vez viu".

Cerca de 150 bombeiros e 40 ambulâncias foram mobilizados para o local, avançaram os serviços de emergência gregos.

O comboio de passageiros proveniente de Atenas e que tinha como destino a cidade de Salónica, no norte do país, transportava cerca de 350 pessoas no momento da colisão conforme confirmou a operadora ferroviária Hellenic Train. Duzentas e cinquenta destas pessoas foram retiradas em segurança e continuaram a sua viagem de autocarro.