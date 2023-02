Há suspeitas que a carne encontrada seja humana, o que motivou o seu envio para análise. Durante detenção no aeroporto de Lisboa, homem falou em canibalismo. Na sua mochila, foram encontrados os documentos de outras três pessoas.

SEF prende suspeito de homicídio que tinha um saco com carne na mala

Um suspeito de ter matado outro em Amesterdão, Países Baixos, foi detido no aeroporto de Lisboa. A SÁBADO apurou que na mala de porão, o homem de 25 anos tinha um saco de carne e há suspeitas de ser humana, o que motivou o seu envio para análise pela Polícia Judiciária. O detido encontra-se agora no hospital acompanhado por inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Na sua mochila, foram encontrados os documentos de identificação de outras três pessoas.