Governo espanhol vai perdoar independentistas catalães condenados a prisão

O governo espanhol planeia perdoar os nove líderes independentistas catalães detidos pelo referendo de 2017, anunciou o presidente do governo de Espanha. O perdão deverá ocorrer esta terça-feira, 22.



Pedro Sánchez indicou que o governo ainda tem que aceitar a decisão na reunião semanal. Desta forma, pretende aliviar as tensões na região nordeste de Espanha e arrancar com as negociações entre o governo central e as autoridades da Catalunha.



"O confronto não serve para resolver problema nenhum", afirmou Sánchez, durante um evento na Ópera de Barcelona onde estiveram presentes 300 membros da sociedade civil catalã. "Para chegar a um acordo alguém tem que dar o primeiro passo. O governo espanhol dará o primeiro passo agora", concluiu.