O YouTuber que se infiltra em seitas espanholas: 'Assisti a lavagens cerebrais'

Carles Tamayo é um jovem YouTuber espanhol que para criar conteúdo decidiu infiltrar-se em várias seitas, inluindo a seita de El Palmar de Troya. Passou por vários ritos da seita religiosa que ficou célebre na década de 80. No vídeo que divulgou no YouTube, Tamayo mostra como se deslocou até à localidade de Palmar de Troya para se introduzir na Igreja Cristã Palmariana dos Carmelitas da Face Santa, também conhecida como Igreja Católica Apostólica e Palmariana, na província de Sevilha.



No seu canal de "reportagens de investigação", Tamayo tem mais de 21 milhões de visualizações no seu canla e 331 mil subscritores. Tem centenas de vídeos, o mais antigo dos quais publicado em 2011. Os vídeos com mais sucesso são os que realizou sobre seitas, principalmente, aquele que versa sobre a Igreja Católica Apostólica e Palmariana (quase 2,5 milhões de visualizações).



Carles Tamayo, de 27 anos e que nasceu e cresceu em Barcelona, estudou realização na Escola Superior de Cinema e Audiovisuais da Catalunha. Na sequência do curso, criou uma conta de YouTube onde começou a carregar vídeos. O seu género favorito nos vídeos é o de documentário. Fez vlogs de quando viveu num barco, sobre campos de refugiados e desde 2019 que se dedicou a explorar seitas. Nos últimos meses tem entrevistado "gurus" de finanças com esquemas online, como aqueles que foram relatados há alguns meses em Portugal.