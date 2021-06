Organização dos Jogos Olímpicos autorizou presença de 10 mil espectadores

A organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio autorizou a presença de 10 mil espectadores japoneses nos locais das competições. Os espectadores de outros países estão, no entanto, de fora das contas da organização.



De acordo com a equipa organizadora, a capacidade vai ser decretada nos 10 mil lugares, desde que não exceda a capacidade do espaço em mais de 50%.



Os Jogos Olímpicos de Tóquio começam a 23 de julho. Já os Paralímpicos têm início marcado para 24 de agosto e as regras relativas ao número de adeptos permitidos deverá ser conhecido até 16 de julho.