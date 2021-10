Governo de Cuba autoriza abertura de 32 empresas privadas

Maioria das empresas que vão abrir fazem parte do setor ligado à produção de alimentos, manufatura, reciclagem e também projetos de desenvolvimento local.

Cinquenta anos depois de Fidel Castro ter nacionalizado todos os negócios particulares, as micro, pequenas e médias empresas privadas (PME) voltaram a operar em Cuba, uma reforma estrutural que já era esperada há muito e, de acordo com alguns especialistas, poderá mudar radicalmente as regras da economia centralizada na ilha.