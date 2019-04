O candidato do opositor Partido Republicano Popular (CHP, social-democrata) foi proclamado vencedor das eleições municipais em Istambul, apesar do recurso do partido do presidente Recep Tayyip Erdogan na terça-feira, confirmou a autoridade eleitoral.

O novo presidente da câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, recebeu, esta quarta-feira, da Alta Comissão Eleitoral o documento relativo ao seu mandato, indicou o CHP.