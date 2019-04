O incêndio que deflagrou esta segunda-feira na Catedral de Notre-Dame destruiu parte do monumento. O pináculo ruiu pela força das chamas, o telhado e a abóbada desabaram e nem a estrutura resistiu. No entanto, os dois campanários foram salvos e "todas as obras que estavam na secção tesouro foram salvas".

Ao todo, o porta-voz dos bombeiros de Paris, Gabriel Plus, indicou que 90 a 95% das obras de artes presentes no interior de Notre Dame conseguiram ser recuperadas.



Entre estas estão duas das maiores relíquias da coleção: a coroa de espinhos que se crê ter fragmentos daquela com que Jesus Cristo foi crucificado – terá chegado a Paris através de Jerusalém por intermédio do rei Luís XIV no século XIII); e a "Túnica de São Luís", a peça utilizada por Luís IX, o único rei santo de França.









Quatro dias antes do incêndio, as 16 estátuas de bronze que representam os 12 apóstolos de Jesus Cristo e os quatro evangelistas da Bíblia haviam sido reparadas para "trabalhos de restauração".

Outro dos símbolos de Notre-Dame, o principal de três órgãos da catedral, sobreviveu ao incêndio, ainda que necessite de reparações, com a Associated Press a indicar relatos de que este possa ter sido danificado pela água. São, ao todo, cinco teclados, 109 conjuntos de tubos e quase oito mil tubos, tendo já sobrevivido à Revolução Francesa de 1789.





Recorde como era Notre-Dame antes do incêndio A catedral de Paris sofreu, esta segunda-feira, um violento incêndio no qual a torre principal e o teto desabaram. Autoridades francesas estão a investigar a causa das chamas. - Fotografias , Sábado.





De acordo com imagens do interior do monumental após o incêndio, os altares dos campanários permanecem também intactos e a cruz de Cristo no interior está ainda no mesmo local.



Já há também imagens do interior da catedral depois do incêndio, que indiciam que o altar está inalterado e a cruz de Cristo no interior de Notre Dame continua no mesmo local.





Notre Dame: Depois das chamas, como fica a catedral? O incêndio que na segunda-feira devastou a catedral de Notre Dame, em Paris, foi controlado durante a madrugada desta terça-feira. Às 10h00 locais (9h00 em Lisboa), o porta-voz dos bombeiros de Paris afirmou que "o fogo está extinto", escreve o jornal francês Le Monde.







O ministro da Cultura de França, Franck Riester, indicou ainda que as obras de arte preservadas e retiradas de Notre Dame vão ser transferidas para o Museu do Louvre. Para já encontram-se na Câmara Municipal de Paris, depois de terem sido resgatadas por funcionários municipais quando o incêndio foi declarado.





A carregar o vídeo ...





Mais de 400 bombeiros combateram, durante cerca de 14 horas, as chamas que deflagraram na catedral de Paris. Um bombeiro ficou ferido, não havendo registos de mais feridos no incidente.



O fogo foi "totalmente extinto" ainda na manhã desta terça-feira, com as autoridades a preocuparem-se agora na causa e em "como vai resistir a estrutura".