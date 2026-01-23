Acidente de comboio em Espanha que matou 45 pessoas causado por fissura num carril

Resultados do relatório preliminar da Comissão de Investigação de Acidente Ferroviários revelam mais detalhes sobre o acidente que ocorreu no domingo.

O relatório preliminar da Comissão de Investigação de Acidente Ferroviários mostrou que durante a inspeção do comboio 'Iryo', detetaram-se marcas e deformações nas rodas dos vagões 2, 3, 4 e 5, que são compatíveis com uma fratura. O acidente do comboio em Córdova, Espanha, no domingo, provocou 45 mortes.



Autoridades receiam encontrar mais corpos após colisão de comboios em Espanha DR

"Em relação às causas da rutura dos trilhos, nenhuma hipótese está descartada", acrescenta o relatório, segundo avança o jornal espanhol El País.

A Comissão de Investigação de Acidente Ferroviários (CIAF) sublinha que as marcas encontradas nas rodas, bem como a deformação observada no carril, “são compatíveis com a existência de uma fratura na via”. As amostras do carril afetado vão ser agora enviadas para um laboratório metalográfico, com o objetivo de determinar as causas exatas da falha estrutural.

Explica ainda que, ao passar sobre a parte anterior à rutura, as rodas deformam a via para baixo e, em seguida, batem na parte posterior da rutura, uma vez que se produz "momentaneamente um degrau entre os dois lados da fratura".

O documento acrescenta que "os cortes estão presentes em todas as rodas correspondentes aos eixos ímpares das carruagens".

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, afirmou na noite de quinta-feira que o Executivo está a assumir “desde o primeiro momento” todas as suas responsabilidades relacionadas com o acidente.

As autoridades confirmaram que foram localizadas as 45 vítimas mortais cujo desaparecimento tinha sido denunciado. Paralelamente, a Guardia Civil concluiu a inspeção da zona e entregou ao tribunal o primeiro relatório oficial sobre o sucedido.

Entretanto, na Catalunha, o serviço de comboios suburbanos Rodalies voltou a funcionar após dois dias de paralisação total, que provocaram fortes perturbações na mobilidade. A circulação foi restabelecida em todas as linhas, com exceção da R4, onde continuam os trabalhos de normalização da linha em que o comboio descarrilou na passada terça-feira, em Gelida, nos arredores de Barcelona.

As autoridades garantem que a segurança ferroviária continua a ser uma prioridade absoluta, enquanto prosseguem as investigações para apurar responsabilidades e evitar a repetição de tragédias semelhantes.